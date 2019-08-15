В посольстве США назвали примерные сроки встречи Зеленского и Трампа

Короткая встреча может состояться в Варшаве или Нью-Йорке, а полноценная - через месяц-два.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится осенью.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, короткая встреча лидеров может состояться в Варшаве или Нью-Йорке, а полноценная встреча глав государств может быть через месяц-два.

"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - подчеркнул Тейлор.

Он добавил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений между странами.

"Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - подчеркнул Тейлор.

Напомним, Ранее Тейлор заявил о подготовке официального визита президента Украины в США, однако отметил, что дата визита пока не согласована.

Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон в начале июня.