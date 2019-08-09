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Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН

Дата визита в США пока не согласована.

Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН
Архивное фото
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), но время и дата официального визита главы украинского государства в США пока не согласована.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают "Українськi Новини".

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он.

На уточняющий вопрос, готовится ли еще официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеии ООН, посол ответил утвердительно, но без конкретных дат.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график ", - сказал он.

При этом Тейлор опроверг, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было". "Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - добавил он.

Напомним, 1 июня стало известно, что Зеленский получил от президента США приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Позже представитель США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил, что переговоры с Зеленским есть на повестке дня Белого дома, но пока неизвестно в каком формате они пройдут.

В конце июля Волкер сообщил, что Вашингтон уже начал подготовку к встрече, но ее дата еще не определена. Сейчас, по его словам, согласуются графики двух президентов.

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что вопрос безопасности - это где-то 80% повестки дня встречи президентов. Сам Данилюк посетил США в начале июля.

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