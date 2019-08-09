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ГБР не будет раскрывать информацию по делам Порошенко

Преждевременное разглашение данных досудебного расследования может повлиять на его ход, интересы потерпевшего, подозреваемого и других.

ГБР не будет раскрывать информацию по делам Порошенко
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований заявило, что не будет раскрывать информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос агентства "Украинские новости".

Агентство обратилось в Госбюро с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел.

В ГБР ответили, что сторонами уголовных производств согласно главе 3 Уголовно-процессуального кодекса является сторона обвинения и сторона защиты: "предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается".

Кроме того, бюро отказалось проинформировать, планируется ли допросить депутата Верховной Рады Игоря Кононенко ("Блок Петра Порошенко"), бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также, ГБР не сообщило, в рамках скольких уголовных производств, проверяются возможные противоправные действия Порошенко.

Бюро подчеркнуло, что преждевременное разглашение данных досудебного расследования может повлиять на ход расследования, нанести ущерб полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, интересам потерпевшего, подозреваемого и других участников производства.

Напомним, 6 августа ГБР открыло дело о поездке Порошенко на Мальдивы. Следователи собираются проверить слухи о том, что он летал на отдых под чужим именем.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. По документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В ответ партия Порошенко заявила, что считает бесперспективным "мальдивское" дело ГБР.

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Источник: "Украинские новости"
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