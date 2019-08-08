Германия подтвердила готовность к активизации "нормандского формата"

В ФРГ выразили обеспокоенность в связи со смертью четырех военных под Павлополем.

Правительство Федеративной Республики Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса.

Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации Нормандского переговорного процесса", - написал Мельник в Twitter.

Напомним, утром 6 августа российские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты, которые занимались оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В результате обстрела погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский назвал это происшествие завершением "хлебного" перемирия, объявленного с 21 июля, и на следующее утро связался с президентом России. Тот заявил, что для деэскалации конфликта нужен особый статус для "ДНР" и "ЛНР".

Позже в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.