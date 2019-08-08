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Кличко обратится в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА

"Я буду бороться".

Кличко обратится в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА
Фото: Макс Левин

Мэр Киева Виталий Кличко намерен обратиться в Конституционный суд относительно разделения должностей мэра Киева и главы КГГА. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Одной из причин, по которым Зеленский пошел на такой шаг, по его мнению, является недостаточная информированность в этом вопросе.

"Он [Зеленский] озвучивал информацию, которую давали ему юристы. В том числе Богдан, как я понимаю. Информацию относительно того, что при новом Президенте все главы ОГА должны написать заявления, после чего глава государства уже решит – переназначить их или поставить новых. Свои же аргументы я приводил исходя из закона «О столице» и решения Конституционного суда. Насколько я понимаю, у президента не было возможности самостоятельно изучить эти юридические документы", - рассказал Кличко о встрече с Зеленским.

При этом он отметил, что будет обращаться в Конституционный суд, если разделение все-таки произойдет.

"Еще буду обращаться к депутатам: чтобы был доведен до конца процесс, начатый в 2014-м году, когда были созданы, но не заработали исполкомы. Исполкомы – это демократический механизм управления. Словом, я буду бороться. Уверен: предлагаемый новой командой дуализм власти, на пользу городу не пойдет. Подобное будет глупо выглядеть – и в глазах граждан, и перед нашими западными партнерами. А главное - не будет эффективным. Особенно, если помнить, как много у нас вызовов, связанных с обеспечением жизнедеятельности столицы: подготовка к отопительному сезону, например, к учебному году и т.д.", - резюмировал Кличко.

Напомним, в начале июля появилась информация о том, что Офис президента намерен разделить должности мэра Киева и главы КГГА и уволить Виталия Кличко с последней. После чего Андрей Богдан заявил о предложении ему $20 млн взятки за то, чтобі Кличко на єтой должности остался. Мэр Киева инициировал открытие уголовного дела по факту подкупа Богдана, теперь НАБУ вызывает обоих на допрос.

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