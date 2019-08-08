Объявлен конкурс на должность языкового омбудсмена

Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека объявил конкурс на должность языкового омбудсмена.

Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Документы принимаются до 24:00 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября в 11:00.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Языкового омбудсмена должен будет назначить Кабинет министров Украины.

Его выберут из трех кандидатов, которых предоставят уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры.

Требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка также прописаны в законе: возраст не моложе 35 лет на день подачи, высшее образование, владение государственным и английским языками, опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка, высокие деловые и моральные качества, соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Напомним, новый языковой закон был принят еще в апреле, но вступил в силу только в середине июля.