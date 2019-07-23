Денисова призвала Москалькову срочно обеспечить медпомощь политзаключенному Бекирову

Рассмотрение дела Бекирова будет в суде, который в 4 часах езды от Симферополя.

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно оказать медицинскую помощь политзаключенному крымскому татарину Эдему Бекирову, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя, в связи с ухудшением его состояния.

Об этом Денисова написала у себя на фейсбуке.

Она также подчеркнула, что Бекиров в принципе инвалид первой группы, страдает от сахарного диабета, боли в сердце и одышки. Несмотря на все это, по решению «Верховного суда Крыма», рассмотрение его дела будет проходить в «Красноперекопском районном суде Крыма», который находится в четырех часах езды в автозаке из Симферополя. С таким критическим состоянием здоровья политзаключенного, подобная поездка является очень опасной.

«Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы она немедленно приняла меры по обеспечению Эдема Бекирова медицинской помощью, а также оказала содействие его участию в судебных заседаниях без риска для его здоровья. Жду ответа", - написала Денисова.

Напомним, житель Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крымаперевести политзаключенного Бекирова в больницу, оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.