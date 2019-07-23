​Суд рассмотрит дела крымских татар, задержанных возле Верховного суда в Москве

В Таганском районном суде Москвы 29 июля состоятся заседания по рассмотрению административных дел против крымскотатарских активистов, которых задержали у Верховного суда России. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на объединение «Крымская солидарность».

Активистов задержали 11 июля под зданием суда, где проходило рассмотрение апелляции на приговор по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». Активисты стояли с плакатами «Наши дети - не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму». На них российская полиция составила протоколы по статье «нарушение установленного порядка проведения собрания» УК России.

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками крымских татар».

Напомним, после задержания, активистов около пяти часов удерживали в московском ОВД "Мещанское". Кроме того, после задержания у активистов отобрали паспорта, и не записали в журнал учёта поступающих, сославшись на их большое количество.