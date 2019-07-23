Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
За Савченко проголосовали восемь человек
За Савченко проголосовали восемь человек
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
ГлавнаяОбществоЖизнь

Верховный Суд РФ сегодня рассмотрит апелляцию на приговор Гриба

Похищенный украинец приговорен к 6 годам заключения.

Верховный Суд РФ сегодня рассмотрит апелляцию на приговор Гриба
Фото: ukrinform.ua

Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщают росСМИ.

Российский суд приговорил Павла к 6 годам тюрьмы "за подготовку теракта на выпускном вечере в Сочи". Защита настаивает на том, что Павел невиновен.

Украинца похитили в Беларуси 24 августа 2017 года, откуда вывезли в Россию.

У политзаключенного серьезные проблеммы со здоровьем, и в российской тюрьме он не получает необходимое лечение.

15 июля Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело Гриба в России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также