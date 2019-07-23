Верховный Суд РФ сегодня рассмотрит апелляцию на приговор Гриба

Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщают росСМИ.

Российский суд приговорил Павла к 6 годам тюрьмы "за подготовку теракта на выпускном вечере в Сочи". Защита настаивает на том, что Павел невиновен.

Украинца похитили в Беларуси 24 августа 2017 года, откуда вывезли в Россию.

У политзаключенного серьезные проблеммы со здоровьем, и в российской тюрьме он не получает необходимое лечение.

15 июля Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело Гриба в России.