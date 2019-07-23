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ГлавнаяОбществоВойна

Российские боевики придерживаются "хлебного перемирия", - штаб ООС

На Донбассе не стреляют уже двое суток подряд.

Российские боевики придерживаются "хлебного перемирия", - штаб ООС
Фото: Макс Левин

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе придерживались установившегося режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Впервые с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года без обстрелов прошли уже двое суток.

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