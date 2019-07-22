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Политзаключенный Бекиров перестал вставать с постели, - адвокат

В медчасти СИЗО сообщили, что у Бекирова защемление нерва.

Политзаключенный Бекиров перестал вставать с постели, - адвокат
Эдем Бекиров
Фото: UATV

Здоровье политзаключенного активиста Эдема Бекирова в Симферопольском СИЗО ухудшилось: он почти не встает с постели и испытывает сильные боли. Об этом сегодня сообщил его адвокат Алексей Ладин, пишет "Крым.Реалии".

Бекиров находится в медицинской части СИЗО. Сегодня он не встретился с адвокатом, так как не смог подняться с постели вследствие сильных болей в спине.

"Я попытался сегодня посетить Эдема Бекирова в камере медчасти СИЗО, но он не смог встать с кровати, потому что у него очень сильно болит спина. Я сразу же обратился в медчасть. Медработник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемило нерв в позвоночнике. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним", - отметил адвокат.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупационные власти Крыма ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

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