Здоровье Балуха ухудшилось, к нему не пускают независимого врача, - адвокат

К политзаключенному украинцу Владимиру Балуху, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, не пускают врачей. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, пишет Крымская правозащитная группа.

По словам Динзе, здоровье украинца очень ухудшилось: Балух жалуется на боль в почках, также у него отекает тело. На просьбы предоставить независимого врача и психолога руководство колонии отвечает отказами.

"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - рассказала защитница.

Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодовки продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа.

Напомним, оккупационный суд Крыма счел Балуха гражданином РФ на том основании, что он прописан в Крыму, а теперь у него пытаются отобрать украинское гражданство.

Балух незаконно содержится в колонии РФ № 4 г. Торжок Тверской области. С 29 марта 2019 года Балуха пять раз по надуманным причинам отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Он был вынужден объявить голодовку после того, как в мае к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ. После того, как требование пустить консула были удовлетворены, Владимир прекратил голодовку.