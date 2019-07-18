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На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли трое взрослых и ребенок

После столкновения автомобилей "МАН" и "Volkswagen" погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
od.npu.gov.ua

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, в том числе - ребенок.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В результате столкновения автомобилей «МАН» и «Volkswagen» погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых - ребенок. ДТП произошло сегодня утром на трассе Одесса-Рени вблизи села Удобное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и личности погибших.

Фото: od.npu.gov.ua

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Николаевской области погиб мужчина и двое детей.

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