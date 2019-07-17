После убийства 5-летнего Кирилла Тлявова уволены 6 полицейских

Всего по результатам служебного расследования к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции.

После убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Киевской области полиция провела служебно расследование. По его результатам 12 правоохранителей привлекли к ответственности, 6 из них - уволили.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены с должностей. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

На замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер 3 июня после огнестрельного ранения в голову. Ребенок был ранен на улице у своего дома, когда сотрудники полиции стреляли по предметам во дворе частного домовладения.

По делу об убийстве задержаны и взяты под стражу двое сотрудников правоохранительных органов, но известно, что во дворе в момент трагедии находилось по меньше мере четыре человека, один из которых - несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.

17 июля ГБР сообщило о подозрении третьему подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.