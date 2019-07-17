ГБР сообщило о подозрении третьему подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Обнаружить орудие убийства до сих пор не удалось.

Госбюро расследований сообщило о подозрении третьему фигуранту дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Только что было сообщено о подозрении третьему фигуранту дела. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал Труба.

Глава ГБР отметил, что с начала этого преступления "были потеряны важные сутки".

"Через сутки ГБР получило это дело. Этот период был использован преступниками с целью уничтожить средство совершения преступления. Именно это не позволяет установить, чей выстрел был смертельным",- сказал Труба.

За полтора месяца после убийства мальчика правоохранители допросили 53 свидетелей, провели 10 экспертиз и 8 следственных экспериментов. Сотрудники ГБР отработали все водоемы на предмет вещественных доказательств, однако орудие убийства обнаружить не удалось.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер 3 июня после огнестрельного ранения в голову. Ребенок был ранен на улице у своего дома, когда сотрудники полиции стреляли по предметам во дворе частного домовладения. По делу об убийстве задержаны и взяты под стражу двое сотрудников правоохранительных органов, но известно, что во дворе в момент трагедии находилось по меньше мере четыре человека, один из которых - несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.