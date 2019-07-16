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ГБР проведет конкурс на должности оперативников в закрытом режиме, - Буряк

Конкурс планируют провести "в самое ближайшее время" и "в кратчайшие сроки".

ГБР проведет конкурс на должности оперативников в закрытом режиме, - Буряк
Фото: gpu.gov.ua

Госбюро расследований намерено в самое ближайшее время провести конкурс на должности в оперативные подразделения.

Об этом сообщил заместитель директора ГБР Александр Буряк в интервью агентству "Украинские новости".

"Сейчас идет подготовительный процесс. Ожидаем принятия ряда постановлений Кабинета Министров, которые позволят нам окончательно отрегулировать наши подзаконные акты. Если не будет задержек в процессе, конкурс объявим через несколько недель", - сказал он.

Учитывая специфику работы оперативников, конкурс будет проходить в закрытом режиме.

"Это означает, что собеседования транслировать не будут и фамилии победителей тоже публично называться не будут. Иначе эти сотрудники не смогут выполнять возложенные на них обязанности. Думаю, проведем конкурс в сжатые сроки", - отметил Буряк.

Напомним, ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что не может сформировать оперативные подразделения ГБР из-за того, что Верховная Рада не вносит изменения в закон о ГБР. 16 мая Верховная Рада установила требования к директорам территориальных органов бюро: ГБР может осуществлять не только гласные и оперативно-розыскные действия, но и следственные и негласные следственные (розыскные) действия.

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