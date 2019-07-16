Суд Израиля приговорил украинку к 17 годам тюрьмы за убийство ребенка в детсаду

Украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве годовалой девочки в детском саду Израиля и приговорили к 17 годам заключения. Об этом сообщает местное издание Haaretz.

Трагедия произошла в 2018 году в детском саду города Петах-Тиква. Во время тихого часа воспитательница хотела "утихомирить" девочку Ясамин, которая не засыпала: накрыла ребенка одеялом и легла сверху. Через несколько минут Скибенко убедилась, что девочка не реагирует, снова накрыла ее одеялом и продолжила играть в телефоне. Смерть ребенка через два часа заметила другая воспитательница.

На теле погибшей девочки следов насилия не обнаружили, но экспертиза установила, что ребенок умер от удушения. В ходе расследования стало известно, что украинка и еще одна сотрудница детсада систематически издевались над детьми: все случаи физического насилия, включая убийство девочки, были записаны камерами видеонаблюдения.

Скибенко обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к 17 годам тюрьмы и штрафу в 120 тыс. шекелей (около 33 тыс. долларов). Она полностью признала свою вину, поэтому получила меньший срок, чем того требовала прокуратура. Родители погибшей девочки считают такой срок слишком мягким.

Напомним, в Запорожской области дедушка по ошибке забрал из детсада чужого ребенка.