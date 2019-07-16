Демонтаж начался после опроса в Фейсбуке.

Фото: Макс Требухов

В подземном переходе возле станции метро "Позняки" в Киеве начали демонтировать торговые ряды.

Как сообщает корреспондент LB.ua, сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" приступили к демонтажу торговых точок после опроса жителей района, которое проводила в фейсбуке Дарницкая райадминистрация.

Большинство опрошенных высказались за расчистку переходов и подходов к метро.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

9 июля глава Дарницкого района Сергей Левада собрал срочную комиссию, на которой было принято решение проверить состояние пожарной безопасности в подземных переходах и в каждом торговом объекте возле станций метро "Позняки" и "Харьковская".