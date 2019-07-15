С начала суток на Донбассе ранены двое военных

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов были ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов - трижды вблизи Водяного, рядом с Широкино и на окраине Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела - неподалеку Луганского и в районе населенного пункта Новоалександровка.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военных не было.