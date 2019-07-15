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Сутки на Донбассе прошли без потерь для ООС

Боевики совершили 19 обстрелов.

Сутки на Донбассе прошли без потерь для ООС
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики 6 раз обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения - минометов калибка 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Широкино, Новотроицкого, Богдановки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Лебединского и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Новолуганское и Попасная.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Нарушение режима тишины зафиксировано у Водяного, Широкино, Луганского и Новоалександровки.

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