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У патрульных в Белой Церкви угнали служебный автомобиль

Правоохранители попались во время фейкового вызова о краже.

У патрульных в Белой Церкви угнали служебный автомобиль
Архивное фото
Фото: dp.informator.ua

В Белой Церкви в патрульных угнали служебный автомобиль. Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбук.

Инцидент произошел в воскресенье около 7 утра. Патрульные вместе с сотрудником полиции выехали на вызов о краже, но на месте ничего не обнаружили.

"Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, не давал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

"Гражданин на замечание не реагировал, оказывал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителю, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в патрульной полиции.

Служебный автомобиль нашли через 10 минут, он был не поврежден, вещи и документы не исчезли. Похитителя задержали и доставили в полицейский участок.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Сведения внесли в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в апреле в центре Киева мужчина угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную.

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