В понедельник в Киеве похолодает до +21 градуса

15 июля в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +7...+13 градусов, днем +17...+23 градуса.
В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14 градусов.
В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.
В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.
В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.
На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.
В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.
В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.
В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь.
Температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.
14 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+24 градуса, вблизи Одессы +16 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.