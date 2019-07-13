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В Киеве отметили день рождения Олега Сенцова

Участники перформанса со связанными колючей проволокой за спиной руками писали имена политзаключенных из Крыма. 

В Киеве отметили 43-ий день рождения политузника Олега Сенцова - студенты театральной лаборатории Post Play Lab провели театральный пеофоманс на Контрактовой площади, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Эскендер Ганиев

Студенты Post Play Lab нарисовали контуры Крыма. А потом со связанными колючей проволокой за спиной руками писали имена политзаключенных из Крыма. 

Фото: Эскендер Ганиев

К написанию имён политзаключенных присоединились неравнодушные люди, которые пришли посмотреть на перфоманс. Таким образом студенты театральной лаборатории хотели привлечь внимание у проблеме политзаключенных.

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов встречает уже шестой день рождения за решеткой в России. Он осужден по сфабрикованному уголовному делу.

Фото: Эскендер Ганиев

Эбазер Пинхас , Крым
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