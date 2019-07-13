После отравления в летнем лагере под Одессой в больницы обратились 56 человек

В результате пищевого отравления в оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" в пгт Сергеевка Одесской области в больницы обратились 56 человек. Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории "Медик-2", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на утро 13 июля, в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей).

По данным ГосЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в санатории в Одесской области отравились 46 детей. Пациенты с отравлением начали поступать в больницы в ночь на 12 июля. Всего в санатории отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Лагерь, где произошло отравление, принадлежит Молдавскому государственному университету медицины и фармации в Кишиневе.