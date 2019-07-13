На Донбассе двое военных получили ранения и травмы за сутки

За минувшие сутки, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил у Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки, Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз вблизи населенных пунктов Зайцево, Травневое, Новолуганское, Новоалександровка, Попасная, Золотое-4, Светлодарск.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 12 июля одного оккупанта уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил у Широкино и Авдеевки.

Напомним, при артобстреле Чермалыка погиб мирный житель.