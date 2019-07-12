Гриневич представила первого образовательного омбудсмена

Фото: Лилия Гриневич Сергей Горбачев

В Украине появился образовательный омбудсмен - должностное лицо Министерства образования и науки, ответственное за соблюдение прав человека в сфере образования. Об этом сегодня сообщила министр Лилия Гриневич на своей странице в Фейсбуке. Позже информация появилась и на сайте министерства.

Первым образовательным омбудсменом стал директор киевской школы №148 Сергей Горбачев.

"Сергей Горбачев - директор школы, который хорошо знает систему образования на всех уровнях, умеет быть публичным, а также глубоко понимает суть и ценности НУШ. Должна признаться, что это был нелегкий выбор, все трое кандидатов, отобранные комиссией, очень профессиональные люди, специалисты", - написала Гриневич.

В обязанности образовательного омбудсмена войдет контроль за соблюдением прав учащихся и сотрудников сферы образование, прием жалоб и их проверка, а также обращение в правоохранительные органы в случае выявления нарушений.

После официального назначения Горбачек должен запустить работу нового органа - института образовательного омбудсмена, и набрать штат из 15 человек.

"Общество ожидает не очередного карательного органа, а новое качество отношений, реагирование и решение проблем без проволочек. Именно к этому следует стремиться в образовании. Я искренне желаю успеха другим кандидатам, а Сергея Ивановича ждет тяжелая и кропотливая работа", - написала Гриневич.

Решение о создании должности образовательного омбудсмена Кабинет министров Украины принял летом 2018 года. Должность была официально создана с 1 января этого года.