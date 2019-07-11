Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году

Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого тестирования в 2020 году.
Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.
Об этом говорится в приказе Минобразования №947 от 9 июля 2019.
Согласно документу, ВНО в 2020 году состоится:
- математика - 21 мая;
- украинский язык и литература - 26 мая;
- физика - 28 мая;
- испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;
- английский язык - 2 июня;
- история Украины - 4 июня;
- биология - 9 июня;
- география - 11 июня;
- химия - 15 июня.
Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.
Как сообщалось, в этом году внешнее оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов, по математике - около 18%, по физике – 15%. От общего количества абитуриентов, участвовавших в тестировании из указанных предметов, порог «сдал / не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе 84%; по математике 81,83%, по физике 85%.