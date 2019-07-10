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Зеленский поручил Хомчаку "усилить активность по обезвреживанию диверсантов"

Президент отреагировал на обстрел кортежа главы Донецкой ОГА.

Зеленский поручил Хомчаку "усилить активность по обезвреживанию диверсантов"
Начальник Генерального штабу ВСУ Руслан Хомчак (в центре))
Фото: Facebook / Оперативне командування ‘Південь’

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы государства.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать "минский процесс" и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандской формате". Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - сказано в заявлении.

Зеленский поручил Хомчаку "мгновенно и жестко" реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Президент также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле Вооруженных сил, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Напомним, сегодня днем вследствие попадания ракеты в грузовой автомобиль погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения средней степени тяжести. По данным СМИ, автомобиль, попавший под обстрел, двигался в сопровождении новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

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