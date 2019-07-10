Зеленский поручил Хомчаку "усилить активность по обезвреживанию диверсантов"

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы государства.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать "минский процесс" и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандской формате". Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - сказано в заявлении.

Зеленский поручил Хомчаку "мгновенно и жестко" реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Президент также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле Вооруженных сил, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Напомним, сегодня днем вследствие попадания ракеты в грузовой автомобиль погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения средней степени тяжести. По данным СМИ, автомобиль, попавший под обстрел, двигался в сопровождении новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.