Заявки на российские паспорта подали около 20 тыс. жителей ОРДЛО, - Тука

Заявки на получение российских паспортов подали около 19-20 тыс. жителей оккупированных территорий, получили второе гражданство около тысячи человек. Такие данные сегодня озвучил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука во время чата в "Главреде".

"На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов - очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек", - сообщил Тука.

Особый упор делается на наемников в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

"Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров", - уточнил Тука.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. В середине июня паспорта получил а первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.