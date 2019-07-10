Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Экс-работник ГПС продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных

Правоохранители задержали мужчину в Хмельницком после попытки очередной передачи данных.

Экс-работник ГПС продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных
Фото: scsgroup-consult.com

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в механизм продажи информации с ограниченным доступом из государственных баз данных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что механизм получения и сбыта информации с ограниченным доступом наладил бывший работник Госпогранслужбы. Он продавал информацию относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и т.д..

Правоохранители задержали мужчину в Хмельницком после попытки очередной передачи данных. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 361-2 (сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, 5 июля СБУ начало расследование потери документа с секретной информацией по обустройству границы с Россией, так называемого проекта "Стена". Секретный документ был утерян директором фирмы, которая является подрядчиком строительных работ проекта.

Утерянный документ существует в 5 экземплярах. Два из них находятся в 1-м спецотделе капитального строительства Госпогранслужбы, еще 2 экземпляра находились во владении директора "Каунт Групп", а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также