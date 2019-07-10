Экс-работник ГПС продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в механизм продажи информации с ограниченным доступом из государственных баз данных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что механизм получения и сбыта информации с ограниченным доступом наладил бывший работник Госпогранслужбы. Он продавал информацию относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и т.д..

Правоохранители задержали мужчину в Хмельницком после попытки очередной передачи данных. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 361-2 (сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, 5 июля СБУ начало расследование потери документа с секретной информацией по обустройству границы с Россией, так называемого проекта "Стена". Секретный документ был утерян директором фирмы, которая является подрядчиком строительных работ проекта.

Утерянный документ существует в 5 экземплярах. Два из них находятся в 1-м спецотделе капитального строительства Госпогранслужбы, еще 2 экземпляра находились во владении директора "Каунт Групп", а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.