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В четверг в Киеве похолодает до +20, днем небольшой дождь

Ночью в столице +9…+11 градусов.

В четверг в Киеве похолодает до +20, днем небольшой дождь
Фото: EPA/UPG

В четверг, 11 июля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.

10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +18…+19 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

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