Суд отказался арестовать имущество Ющенко

Когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко. Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Атаманчук, передает агентство "Униан".

Атаманчук подчеркнул, что ходатайство Управления спецрасследований относительно ареста имущества Ющенко было рассмотрено вчера в Печерском суде. В результате судья Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Почему было принято именно такое решение, пока неизвестно. Полный текст решения еще отсутствует. Прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Напомним, 5 июня Генеральная прокуратура сообщила Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Ющенко все обвинения отрицает, он назвал расследование "имитацией деятельности".

5 июля Генпрокуратура попросила суд наложить арест на имущество Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.