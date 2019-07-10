Минобразования назвало регионы, которые лучше других справились с закупками для первых классов НУШ

На данный момент лучше всего с закупками для Новой украинской школы справился город Киев, где уже оборудовали будущие первые классы мебелью на 65%, дидактикой - на 64,8%, а также компьютерной техникой на 30%.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

"Нам нужно поучиться на прошлогодних ошибках. Я напомню, что в прошлом году вовремя обеспеченными соответствующим оборудованием были только классы в Сумской области и городе Киеве. Остальные - нет. Это было в прошлом году, и на это был ряд причин. На этот год у нас нет уже таких оправданий. И в этом году все закупки должны быть осуществлении вовремя, тем более, что мы отдали образовательную субвенцию НУШ на места значительно раньше, чем в прошлом году. Что мы видим по оперативным данным на 5 июля? Мы видим, что местными органами по стране закуплено чуть больше 17% дидактических материалов, 20% от потребности мебели, 15% от потребности компьютерного оборудования", - рассказала на Координационном совете министр образования и науки Лилии Гриневич.

Она отметила, что среди наиболее подготовленных к новому учебному году, кроме Киева, также Сумская и Одесская области. Наименьший объем закупок имеют Ивано-Франковска и Запорожская области - около 11% от потребности.

Гриневич добавила, что в настоящее время софинансирования местных органов самоуправления для НУШ по стране составляет около 33%. Больше всего собственных средств дала Волынская область, которая за счет своих бюджетов удвоила инвестиции в НУШ.

Напомним, Новая украинская школа - это название реформы общего среднего образования, которое реализует Министерство образования и науки Украины. В этом учебном году первоклассники уже учатся по новой системе. В образовательное пространство НУШ входят столы и парты, доски, стенды, настольные игры, полочки для хранения работ детей, уголок для опытов, ковер для сидения, кресла-пуфы, библиотека, а также рабочее место учителя: стол, стул, шкафы и компьютер.