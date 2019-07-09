Вечером 9 июля в поезде №243 "Ивано-Франковск-Бердянск" загорелся локомотив.

О происшествии сообщают пользователи соцсетей.

По их данным, инцидент произошел поезд загорелся перед остановкой "Подмонастырь" возле Львова.

Фото: facebook.com/o.m.kyrylenko

"Огнетушители не помогли, поэтому мы дотянулись до ближайшего пруда, чтобы можно было набирать воду и тушить пожар ведрами. Мужчины вышли из вагонов, сбежались местные с ведрами, все стали в несколько рядов и совместными усилиями пытались потушить пожар. Но дым не прекращал валить, а огонь иногда показывал из окон языки. Минут через 5-10 приехала пожарная и скорая с Бибрки, потом пожарный КамАЗ со Львова, и происшествие довольно быстро было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Другой локомотив прибыл через полчаса. Поезд прибыл во Львов с опозданием более полутора часа.

Напомним, в начале мая в Каменце-Подольском загорелся локомотив поезда "Черновцы - Киев".