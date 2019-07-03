Предположительно, горел строительный материал - утеплитель - на площади около 5 кв.м.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Охрана новостройки на ул. Жилянской в центре Киева не пропустила пожарных для ликвидации возгорания на территории строительства. Об этмо сообщила пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 10:18. Спасатели двух частей прибыли по адресу ул. Паньковская 20/82, но не смогли попасть на территорию, откуда валил дым.

"Охрана объекта пожарно-спасательные подразделения не пропустила. После выяснения обстоятельств, предварительно пожар возник на территории новостройки, горели строительные материалы (предварительно утеплитель) на площади 5 кв. м.", - сказано в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения к тушению возгорания не привлекались.

Напомним, после крупного пожара на складах у метро "Лесная" в Киеве КГГА распорядилась провести внеочередные проверки пожарной безопасности на всех подобных объектах.