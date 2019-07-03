Ремонт киевского Шулявского моста может затянуться

Фонд госимущества тормозит снос пятого цеха «Большевика», где должен быть один из съездов.

Ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик», где запланировано строительство одного из съездов с нового моста. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко.

«Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода «Большевик», на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать», - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, для такого решения необходима политическая воля, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

«Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода », - добавил Кличко.

Он также напомнил, что сейчас на Шулявском мосту продолжаются активные работы и уже собрали первый прогон нового моста.

Мэр отметил, что на сегодня в столице 75 мостов находятся в предаварийном состоянии.

Напомним, в конце июня 2019 года от путепровода возле станции метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона. Они упали на проезжавший внизу автомобиль Renault Duster. В результате автомобиля поврежден капот и передний бампер. Водитель не пострадал.

Из-за этого обвала Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.