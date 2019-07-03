Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Ремонт киевского Шулявского моста может затянуться

Фонд госимущества тормозит снос пятого цеха «Большевика», где должен быть один из съездов.

Ремонт киевского Шулявского моста может затянуться
Фото: пресс-служба КГГА

Ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик», где запланировано строительство одного из съездов с нового моста. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко.

«Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода «Большевик», на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать», - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, для такого решения необходима политическая воля, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

«Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода », - добавил Кличко.

Он также напомнил, что сейчас на Шулявском мосту продолжаются активные работы и уже собрали первый прогон нового моста.

Мэр отметил, что на сегодня в столице 75 мостов находятся в предаварийном состоянии.

Напомним, в конце июня 2019 года от путепровода возле станции метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона. Они упали на проезжавший внизу автомобиль Renault Duster. В результате автомобиля поврежден капот и передний бампер. Водитель не пострадал.

Из-за этого обвала Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также