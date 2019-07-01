Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

Может повториться ситуация с Черновецким и Поповым.

Глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил Виталию Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Богдана, такая идея существует, но ее реализация зависит от Кличко.

"У меня есть договоренность, что мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева. И тогда мы примем кадровое решение по нему", - сказал Богдан.

В противном случае будет принято еще одно кадровое решение. "Но это будут разные кадровые решения", - сказал он.

Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.