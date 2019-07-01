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Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны"

Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом завершения горячей фазы войны". Об этом он сказал сегодня в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

"Сегодня произошло важное событие - в Станице Луганской произошло разведение сил с обеих сторон. Я вас всех поздравляю, это, мне кажется, первый шаг к постоянному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию "минского процесса" - сказал Зеленский.

"Я понимаю, что только время и только конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства. Помните, я вам говорил, что не хочу вам лгать и что-то обещать? Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны сейчас появилась", - сказал глава государства.

Зеленский попросил украинцев "не поддаваться панике и провокациям, и дать возможность нашим воинам и нашей армии выполнять свою мощную и очень сложную работу".

"Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой "зрады" нет, победы пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех", - сказал президент.

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

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