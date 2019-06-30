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С начала дня на Донбассе произошло 8 обстрелов, без потерь

Боевики продолжают применять минометы.

С начала дня на Донбассе произошло 8 обстрелов, без потерь
Фото: facebook.com/ato.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Обстрелы произошли возле Марьинки (минометы калибра 120 мм, вооружение БМП), Лебединского (гранатометы, пулемет), Широкино (автоматические гранатометы), Опытного (минометы калибра 82 мм, вооружение БМП), Павлополя (станковый противотанковый гранатомет), Луганского (минометы калибра 120 мм, вооружение БМП) и Новолуганского (минометы калибра 82 мм).

Напомним, что 29 июня на Донбассе произошел 31 обстрел. Один военный был ранен и один травмирован.

28 июня, в День Конституции, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных. В этот день потерь не было.

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