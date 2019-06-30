Епифаний призвал молодежь заглядывать в Библию так же часто, как в Google

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи и посоветовал заглядывать в Библию так же часто, как в Google. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех молодых по возрасту и духу людей с праздником — Днем молодежи… Как жаждущий нуждается в воде, так и молодые люди ищут ответов. Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети. Ответы о внутреннем мире, о вечных вещах, которые с течением истории остаются неизменными…", - говорится в обращении митрополита.

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению, а не только общению через соцсети.

"Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления — без этого жизнь не будет такой полной, какой ее создал Господь", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, Епифаний является самым молодым главой церкви в православном мире. Когда его избрали на пост предстоятеля ПЦУ ему было всего 39 лет.