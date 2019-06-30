​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Епифаний призвал молодежь заглядывать в Библию так же часто, как в Google

Глава ПЦУ поздравил украинцев с Днем молодежи.

Епифаний призвал молодежь заглядывать в Библию так же часто, как в Google
Фото: пресс-служба президента

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи и посоветовал заглядывать в Библию так же часто, как в Google. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех молодых по возрасту и духу людей с праздником — Днем молодежи… Как жаждущий нуждается в воде, так и молодые люди ищут ответов. Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети. Ответы о внутреннем мире, о вечных вещах, которые с течением истории остаются неизменными…", - говорится в обращении митрополита.

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению, а не только общению через соцсети.

"Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления — без этого жизнь не будет такой полной, какой ее создал Господь", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, Епифаний является самым молодым главой церкви в православном мире. Когда его избрали на пост предстоятеля ПЦУ ему было всего 39 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также