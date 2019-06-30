В 53-й бригаде заявили, что освобожденный из плена Горяинов не управлял грузовиком, въехавшим на оккупированную территорию

В бригаде считают, что против их сослуживца распространяют дезинформацию.

В 53-й отдельной механизированной бригаде заявили, что против их сослуживца Максима Горяинова, которого несколько дней назад освободили из плена боевиков, распространяют дезинформацию. Об этом говорится на странице бригады в Фейсбук.

Речь идет об сообщении, распространенном в соцсетях и некоторых СМИ, о том, что Горяинов, управляя грузовиком с еще семью украинскими военными, якобы сознательно заехал на оккупированную российскими войсками территорию у Новотроицкого в мае этого года.

Такую информацию, в частности распространила жена одного из пленных военных.

"Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич не мог быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей", - говорится в сообщении 53-й бригады.

"Просим не разглашать непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации", - добавили в бригаде.

Напомним, 28 июня боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили четырех пленных украинцев. Их передали Виктору Медведчуку. Имена освобожденных - Яков Веремейчик, 1986 г.р.; Эдуард Михеев, 1964 г.р.; Максим Горяинов, 1984 г.р.; Дмитрий Великий, 1988 г.р.

В ночь после освобождения Великого завезли на допрос сотрудники СБУ, поскольку против него открыто дело о дезертирстве.

О Горяинове сообщалось, что он был в числе из восьми солдат, которые заехали на оккупированную территорию в районе Новотроицкого.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен, но переговоры зашли в тупик.