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Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого

Грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию.

Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Пункт пропуска в Новотроицком
Фото: Cxid.info

Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.

Об этом говорится в фейсбуке Операции объединенных сил.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, что 21 мая на Донбассе в ходе боевых действий были ранены трое военных.

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