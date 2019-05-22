В Киеве на Марка Вовчка сгорел склад

На вызов прибыло 5 единиц техники, а также 20 пожарных.

Утром в Киеве в районе Куреневки спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на улице Марка Вовчка. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

22 мая в 6:27 поступило сообщение о пожаре. На вызов выехало 5 единиц основной и специальной техники, а также 20 пожарных.

Фото: dsns.gov.ua

"По прибытию спасательной службы было установлено, что возгорание возникло в 1-этажном складском здании на площади 100 кв м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 6:57 пожар был локализован, а в 7:18 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

В результате пожара, погибших и травмированных нет. Причина возгорания склада устанавливается.

Напомним, ночью 21 мая в Киеве на пр. Академика Глушкова, 9-Д горело 5 автомобилей. Изначально произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes. Далее огонь распространился на рядом стоящие 3 машины: Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra. В результате пожара Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью.