Несравненные Липки: где в Киеве жить хорошо и престижно

В современном Киеве Липки стали синонимом респектабельности. Поэтому жилые проекты из других районов: Оболони, Печерска, желая подчеркнуть свою исключительность, стали использовать имя «Липки». Теперь Липки можно встретить даже в других городах Украины. Но настоящие Липки одни, только здесь чувствуется настоящий дух аристократичного Киева.

История района началась 250 лет назад со строительства двух царских дворцов - Мариинского и Кловского. Благородные семьи, привлеченные перспективой соседства с аристократами, возводили на Липках свои особняки. Изначально здесь селились исключительно знатные дворяне, а позже богатые купцы и промышленники. Так появились аристократичные Липки с их роскошными резиденциями.

Новый проект Linden Luxury Residences - продолжает традиции знаменитого района. Чтобы поддержать особенную атмосферу Липок, здание органично вписано в современный̆ архитектурный̆ ландшафт. Фасад спроектирован в сдержанном неоклассическом стиле, и хорошо сочетается с уютной̆ исторической̆ обстановкой.

Угловое расположение Linden на холме делает комплекс доминантым для улицы Круглоуниверситетской, одной из старейших в Киеве. По Лютеранской улице здание находится в глубине застройки, что позволяет сохранить колорит тихого липского дворика. Неоклассический фасад Linden украшен натуральным камнем - португальским мраморизованным известняком. Торжественное каменное убранство дома имеет также свою эксклюзивную роспись .

-Меня давно интересовала история Липок. Это знаковое место, которое есть в каждом городе. Для архитектора строить здесь – значит уже войти в историю. На Липках нет случайных зданий и строить можно только по самому высокому стандарту. У архитектора тут нет права на ошибку – комментирует Андрей Пашенько, архитектор Linden Luxury Residences.

Липки всегда притягивали влиятельных людей Киева. Сегодня Linden Luxury Residences стал домом новой элиты, которая строит свое собственное наследие на холме, где когда-то росли липовые аллеи.

Располагаясь на Лютеранской, 14-В, Linden находится буквально в паре минут от шумного, бурлящего туристами Крещатика, модного Пассажа и театра Франка. Множество магазинов, ресторанов, кофеен и салонов — все атрибуты большого города совсем рядом, но на углу улиц Лютеранской и Банковой «по-липски» тихо и спокойно.

Киевляне традиционно называют Липки одним из самых красивых, безопасных и комфортных мест для жизни в столице. Это объясняется не только близостью правительственного квартала, но и местными принципами — на Липках жители ценят и уважают покой друг друга. Каждый дом тут имеет собственную историю. В царские времена в этих домах жили Терещенко и Бродские, Уваровы и Ганские, Скоропадский, гостили Бальзак и Гоголь, Чайковский и Рубинштейн.Здесь проводили тайные собрания декабристы и устраивались великолепные светские балы.

Рядом с Linden на улице Заньковецкой, 8 был кафе-шантан «Апполло», где собиралась богемная публика, и любил бывать М. Булгаков. Говорят, именно это место стало прообразом булгаковской «нехорошей квартиры». На этой же улице в 7-ом доме жила Анна Ахматова. Рядом на Лютеранской, 8 сохранился дом, где снимала квартиру загадочная актриса МХАТ Мария Андреева, гражданская жена Максима Горького. На Лютеранской, 13 жил Лесь Курбас, а в доме №33 прошли детские годы Константина Паустовского.