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Во Львове эвакуируют три вуза из-за сообщения о минировании

Полиция проводит проверку также в двух торговых центрах.

Во Львове эвакуируют три вуза из-за сообщения о минировании
Фото: Виталий Мирошниченко

Полиция Львова проверяет информацию о заминировании пяти объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Информация о заминировании поступила сегодня утром, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех вузах и двух торговых центрах.

На объекты выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Проводится эвакуация сотрудников, учащихся и посетителей.

Напомним, накануне в Черкассах полиция задержала женщину, которая сделала два ложных сообщения о минировании. Максимальное наказание за такое хулиганство - 6 лет заключения.

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