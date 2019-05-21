Во Львове эвакуируют три вуза из-за сообщения о минировании

Полиция проводит проверку также в двух торговых центрах.

Полиция Львова проверяет информацию о заминировании пяти объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Информация о заминировании поступила сегодня утром, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех вузах и двух торговых центрах.

На объекты выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Проводится эвакуация сотрудников, учащихся и посетителей.

Напомним, накануне в Черкассах полиция задержала женщину, которая сделала два ложных сообщения о минировании. Максимальное наказание за такое хулиганство - 6 лет заключения.