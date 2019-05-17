В субботу, 18 мая, отмечается международный день музеев. В этом году сотрудники Львовского государственного природоведческого музея отметят свой профессиональный праздник в приятных хлопотах – полным ходом идет подготовка к выставке «Ледниковый период: Возвращение мамонта во Львов», которая откроется 26 июня.

Зрителям будут представлены уникальные экспонаты – доисторические мамонт и шерстистый носорог. Более 20 лет они были недоступны для публики. В 2012 году Фонд Рината Ахметова выделил грант, на средства которого была проведена реставрация ценных музейных объектов.

Теперь наши современники снова смогут узнать историю экспонатов, о которых в начале XX века говорил весь мир. В 1907 году ведущие газеты Европы вышли с громкими заголовками: «Найдено чудовище из прошлого!», «Неожиданная находка в шахте», «Прикарпатский монстр». Десятки журналистов и палеонтологов со всего мира поспешили в село Старуня Ивано-Франковской области после того, как в озокеритовой шахте были найдены прекрасно сохранившиеся останки мамонта. Чуть позже здесь нашли еще одно животное –- шерстистого носорога. Обе находки пролежали под землей порядка 10 тысяч лет, озокерит и другие нефтепродукты законсервировали их останки –- остановили процессы разложения.

Сохранились не только кости и зубы, но и мягкие ткани животных.

"Наш мамонт настолько хорошо сохранился, что работники, которые обнаружили находку в шахте, порезали его шкуру себе на башмаки, растащили домой, на обувь. Поэтому ученым, когда они выяснили, что это за находка, пришлось отбирать куски его шкуры у жителей села через суд", – рассказал Андрей Бокотей, заведующий научным отделом Государственного природоведческого музея.

Шерстистый носорог сохранился еще лучше.

"Этот вид, как и мамонты, вымер. Но если скелетов мамонтов по миру достаточно много, то останки шерстистых носорогов, найденных не в вечной мерзлоте, представлены всего в двух музеях мира, поэтому эта выставка вызывает интерес и в научной среде", - отметила Наталья Дзюбенко, заведующая отделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины.

За 110 лет уникальные экспонаты несмотря на бережное хранение изрядно износились. Был риск со временем потерять их навсегда. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова с проектом «Динамичный музей», в рамках которого проводился конкурс грантов.

Природоведческий музей из Львова победил в нем, получил поддержку Рината Ахметова и в 2013 году начал реставрацию тел мамонта и шерстистого носорога. Фонд Рината Ахметова продолжает помогать музею. Совместными усилиями идет подготовка к долгожданному открытию экспозиции «Ледниковый период: Возвращение мамонта во Львов».

Сейчас завершается монтаж экспозиции, состоящей из трех основных залов и двух образовательных зон. Здесь откроется школа Ледникового периода. Главными «звездами» новой выставки станут не только мамонт и носорог, но и древний человек – кроманьонец; также будет представлен макет доисторического жилища. Самые маленькие посетители выставки узнают о жизни ее героев из мультфильма, который был создан специально для экспозиции. Взрослым будет интересно узнать множество интересных фактов о Ледниковом периоде, пользуясь специальными интерактивными станциями.

"Одна из главных задач проекта «Динамичный музей» Фонда Рината Ахметова - вернуть в музейное пространство зрителей. Специалисты Львовского природоведческого музея разработали дорожную карту изменений, которые могли бы сделать их интересными современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и полностью выполнил свои обязательства. Помимо реставрации доисторических животных львовский музей был оснащен современными мультимедийными технологиями, а его сотрудники прошли обучение и стажировку в лучших музеях мира. Кроме того, в здании установлен новый лифт – для удобства людей с инвалидностью. Теперь музей сможет составить конкуренцию с индустрией развлечений и удержаться на культурной карте Украины", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.