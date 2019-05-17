17 мая в честь Дня Киева, который будут отмечать 26 мая, Укрпочта открыла обновленный Музей почты, а также ввела в обращение марку "Киевский торт". Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.

Фото: mtu.gov.ua

Торжественная церемония открытия музея состоялась при участии Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского и технического директора кондитерской корпорации Roshen Владимира Ярандина.

Фото: mtu.gov.ua

"Я рад, что Укрпочте удается успешно сочетать современные сервисы, социальную миссию и уважение к истории компании. Сегодня мы присутствуем на двух событиях одновременно: на открытии обновленного музея и спецпогашении марки "Киевский торт". Укрпочта стала символом единства Украины", - отметил Владимир Омелян.

Также он сказал, что в Музее почты будут храниться марки за 28 лет независимости Украины и эта коллекция будет пополняться.

Фото: mtu.gov.ua

Посетители музея смогут увидеть как развивалась почта с 19 века, как менялись процессы сортировки писем и посылок, ознакомиться со старой почтовой техникой и транспортом. Среди экспонатов - сортировочный центр, почтовый вагон и почтовая карета в миниатюре, телеграфный аппарат, штемпелевальные машины, сургучницу, камзолы, печатные машинки и прочее.

Фото: mtu.gov.ua

Омелян также подчеркнул, что 18 мая - Международный день музеев и это очень символично, что музей Укрпочты открыл свои двери для посетителей сегодня.

Фото: mtu.gov.ua

К работе над обновленным музеем была привлечена украинская художница Марина Лапа.

"Сегодня также введены в обращение марки "Киевский торт". Киевскому торту уже более 60 лет. Долгие десятилетия он - визитная карточка Киева", - подытожил Омелян.

Музей почты будет работать по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 16.30, перерыв 13.00-13.45 по адресу Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (ст. М. "Левобережная").

Вход бесплатный.

Напомним, в Киеве сегодня и завтра пройдет "ночь музеев". Смысл проведения этой акции - исправить сложившееся представление о музее, как о скучном месте и доказать, что он может быть современным культурным пространством.

В акции примут участие девять музеев.