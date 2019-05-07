В Национальном музее пройдет выставка авангардиста Александра Богомазова

В Национальном художественном музее Украины откроется большой выставочный проект, посвященный творчеству Александра Богомазова, представителя украинского авангарда.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке "Александр Богомазов. Творческая лаборатория" представят самую полную версию творчества Богомазова. Работы, представленные на выставке, привезут из украинских музеев и частных коллекций.

Также музей выставит отреставрированную картину "Пильщики" (укр: "Пилярі") 1927-1929 годов, одну из ключевых работ Богомазова. У художника есть две картины в живописном цикле "Работа пильщиков", и вторая – "Правщики пил" 1927-го – выставлена в основной экспозиции музея. "Пильщики" находились в полуразрушенном состоянии в закрытом "спецфонде" музея, ее реставрация длилась почти три года.

Третью картину цикла художник не успел написать из-за преждевременной смерти, но о ней известно из многочисленных эскизов, которые будут представлены на выставке.

Богомазов также написал несколько теоретических работ: "Живопись и элементы" (1914) и "Мысли об искусстве" (1915-1916). "Короткое, но насыщенное, время практических и теоретических исследований художника воплотилось в оригинальном творческом стиле, который определялся "фирменным" внутренним динамизмом разных живописных форм", – говорится в пресс-релизе к выставке.

Кураторкой выставки стала Елена Кашуба-Вольвац, заводтелом искусства XIX-начала XX века.

Выставка продлится с 15 мая по 30 июня.

Фото: НХМУ

Напомним, в мае откроется выставка работ Олега Голосия, одного из ключевых художников украинского искусства 90-х годов ХХ века.