Украинская писательница получила независимую издательскую премию за книгу о Голодоморе

Украинская писательница из Австралии Леся Мельничук получила золотую медаль от международной премии Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушенные голоса голодных детей". Об этом сообщается на facebook странице Украинского института Америки.

"Поздравляем украино-австралийского автора Лесю Мельничук, кандидата филологических наук с получением золотой медали от премии Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушенные голоса голодных детей", - сказано в сообщении.

Книга собрала 40 историй людей, переживших Голод 1932-1933 годов, а позже мигрировавших в Австралию. Соавтором книги также выступил писатель Филипп Вебстер.

В предисловии книги, авторка отметила факт того, что Голодомор в Украине 1932-1933 годом справедливо называть геноцидом: "То, о чем я узнала, было разрушительным голодом, принесенным Сталиным украинскому народу, к которому, по моему мнению, можно справедливо применять слово геноцид".

Премия Independent Publisher Book Award имеет целью увеличить признание независимых авторов, публикуемых самостоятельно.

Премия Independent Publisher Book Award стремится привлечь внимание к независимым авторам и исследователям, а также малотиражным изданиям, вышедшим за последний год.

Основная цель премии Independent Publisher Book Award – привлечь внимание общественности к исследователям, независимым авторам и малотиражным изданиям, которые выходили за последний год.

Напомним, 1 мая в Инстаграме начал работу мемориальный проект под названием «Истории Евы» (@eva.stories), посвященный 6 миллионам евреев, убитым во время Холокоста. В течение двух дней авторы выложили 70 коротких видео, снятых от имени Евы Хейман, еврейской девочки, жившей в Венгрии во время Второй мировой войны. Проект был снят полностью во Львове украинской продакшн-студией Colorfilm.