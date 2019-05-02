В Берлине проходит большая выставка украинского фотографа Бориса Михайлова

Более 400 работ Михайлова можно увидеть до 1 июня.

С 15 марта по 1 июня в Берлинской галерее современного искусства C/O Berlin проходит хронологическая выставка украинского фотографа Бориса Михайлова под названием Before Sleep/After Drinking.

Выставка организовали по случаю 80-летия фотографа, отпраздновавшего юбилей в августе прошлого года.

Экспозиция представлена в трех залах и состоит из 431 снимка, охватывающих пять фотопроектов: "История болезни", Diary, "Я — не я" и других. Также демонстрируется самый новый проект Михайлова, начатый в 2017 году - "Искушение смерти" («Temptation of Death") и самый ранний, датированный 1960 годом "Союз и другие".

Кураторы выставки - Феликс Хоффман и Франческо Занота.

Борис Михайлов – украинский фотограф, основоположник Харьковской школы фотографии. Родился в Харькове в 1938 году. Его фотоработы стали символами социальной документальной фотографии, поскольку основная часть фотопроектов была посвящена развалу Советского Союза.

Михайлов систематически снимал бездомных и люмпен-пролетариев и остальных людей, которые после развала Союза не смогли найти своё место в жизни и обеспечить себе достойное существование в новой социальной системе.

В 2000 году Михайлов получил самую престижную международную премию по фотографии "Хассельблад", которая эквивалентно равна "Нобелевской". Пока что это единственный украинский фотограф, который получал такую премию. В 2008 году стал членом Академии визуальных искусств в Берлине.

На данный момент Борис Михайлов живёт и работает в Берлине и Харькове.